A Perugia, il teatro Morlacchi ospita lo spettacolo “Ivan e i cani”, parte della stagione targata Tsu. L’evento sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media, contribuendo a mantenere vivo il fermento culturale della città. La rappresentazione segue un ricco calendario di appuntamenti teatrali e artistici, con una proposta variegata che coinvolge diverse fasce di spettatori e genera interesse tra gli appassionati di teatro.

Gran fermento in palcoscenico con le stagioni targate Tsu. A Perugia il cartellone prosegue con un doppio appuntamento della rassegna del ’Ridotto del Teatro Morlacchi ’ che porta gli spettatori direttamente sul palco, con creazioni artistiche pensate per privilegiare un rapporto intimo e ravvicinato con il pubblico. Così questa sera e domani sempre alle 20.45, c’è lo spettacolo “ Ivan e i cani “, un testo di Hattie Naylor diretto e messo in scena dall’attrice, musicista e performer Federica Rosellini (foto sopra): sola sul palco con la sua strumentazione elettronica, dice e compone, contemporaneamente, mescola la voce della propria madre registrata in russo con melodie, nenie e pulsazioni ritmiche, traccia con le dita la partitura sonora nella quale si perde con le parole e con il corpo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ridotto del Morlacchi Ecco “Ivan e i cani“

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Si parla di: Ridotto del Morlacchi Ecco Ivan e i cani.

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