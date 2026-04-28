Alla Fenice si è aperto uno scontro tra la direttrice e la direzione della struttura, dopo il licenziamento di un dipendente. La direttrice ha denunciato episodi di bullismo e diffamazione, mentre la dirigenza ha respinto le accuse. La vicenda si sta estendendo anche a livello politico, coinvolgendo diverse parti interessate. La situazione resta al centro del dibattito pubblico, con tensioni che si fanno sempre più evidenti.

Dopo il licenziamento, la direttrice denuncia episodi di bullismo e diffamazione. La dirigenza respinge le accuse, mentre la vicenda si allarga sul piano politico La vicenda che coinvolgeBeatrice Venezie ilTeatro La FenicediVeneziacontinua a generare polemiche, divisioni eaccese discussioni. Al centro dello scontro emergonoaccuse direttee unafratturasempre più evidente tra ladirettrice d’orchestrae l’illustreistituzione veneziana. Dopo il suo controverso licenziamento, Venezi ha scelto di reagire pubblicamente, sostenendo diessere stata vittimadi un clima di “bullismo e offese”. Parole dure, che delineano un ambiente di lavoro fortemente teso e che, a detta della musicista,avrebbero lesonon solo il suo ruolo professionale, ma anchela sua immagine.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Venezi, scontro aperto alla Fenice: accuse e tensioni interne

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