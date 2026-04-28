Caso Venezi–La Fenice la direttrice replica | Decisione da chiarire risponderò

La direttrice d’orchestra ha commentato le recenti decisioni riguardanti il caso Venezia–La Fenice, affermando che si riserva di rispondere dopo aver chiarito alcuni aspetti. Ha dichiarato di aver preso atto delle comunicazioni ufficiali e di voler analizzare nel dettaglio quanto accaduto prima di esprimersi ulteriormente. La sua posizione sarà comunicata successivamente, una volta completate le verifiche necessarie.

Parla la direttrice. La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi “prende atto della dichiarazione del sovrintendente Nicola Colabianchi e della decisione della Teatro La Fenice ” di interrompere ogni collaborazione futura, ma sottolinea che si tratta di una posizione “che andrà comunque chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno”. In una nota, Venezi precisa “di aver appreso ieri dall’ANSA la decisione della Fondazione Teatro La Fenice” e di aver ricevuto “solo successivamente una lettera formale di risoluzione della nomina”, aggiungendo che su questo “si astiene da ogni commento sull’eleganza della forma”. Le dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Nación il 23 aprile scorso — all’origine della rottura — “avrebbero dovuto essere lette nel contesto dell’intervista e non distorte e strumentalizzate”.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Caso Venezi–La Fenice, la direttrice replica: «Decisione da chiarire, risponderò» Notizie correlate Beatrice Venezi fuori dalla Fenice: “Decisione da chiarire, sono stata diffamata per mesi”Beatrice Venezi rompe il silenzio dopo la decisione della Fondazione Teatro La Fenice di interrompere ogni collaborazione futura con lei: "Negli... Teatro La Fenice, via libera a Beatrice Venezi direttrice musicale da ottobre 2026, Colabianchi: "Investimento sul futuro"Luce verde per Beatrice Venezi direttrice del Teatro La Fenice dopo mesi di polemiche. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il caso Beatrice Venezi: le reazioni il giorno dopo la clamorosa rottura col Teatro La Fenice; Salta l'incarico di Beatrice Venezi alla Fenice: annullata ogni collaborazione; Fondazione La Fenice, 'annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi'; Beatrice Venezi e lo stop definitivo della Fenice dopo 7 mesi: la nomina a sorpresa, lo scontro con gli orchestrali, le interviste polemiche. Il caso dall'inizio. Il caso Beatrice Venezi: le reazioni il giorno dopo la clamorosa rottura col Teatro La FeniceNicola Colabianchi parla di scelta obbligata per le dichiarazioni lesive rilasciate dalla musicista. Soddisfatti i sindacati stop doveroso dicono, e chiedono le dimissioni del sovrintendente ... rainews.it La Fenice, polemica tra governo e intellettuali di destra sul caso Venezi: «È stata lasciata sola», «No, licenziata per una scelta del sovrintendente»Beatrice Venezi licenziata dalla Fenice: pronto un pool di avvocati per gestire la rottura Fiato alle carte bollate. Il divorzio tra Beatrice Venezi e La Fenice rischia di finire in tribunale. Il «dir ... roma.corriere.it Cosa c'è dietro il cambio totale di linea del governo sul caso Venezi facebook Lo sgabuzzino Tutto il peggio del caso Venezi #beatricevenezi #lafenice #venezi #losgabuzzino #riccardobocca x.com