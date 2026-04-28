Caso Minetti Delmastro non risponde Mulè punta sulla Procura | Vediamo se capisce se e dove ha sbagliato

L’ex sottosegretario all’Interno, Andrea Delmastro Delle Vedove, non ha rilasciato commenti dopo la pubblicazione de Il Fatto Quotidiano riguardo alla grazia concessa a Nicole Minetti dal presidente della Repubblica. Il deputato di Fratelli d’Italia non ha risposto alle domande sulla vicenda e si è limitato a un invito alla Procura, auspicando che chiarisca se e dove ci siano stati degli errori.

L’ex sottosegretario a via Arenula, Andrea Delmastro Delle Vedove, non si sbottona dopo l’inchiesta de Il Fatto Quotidiano sul caso della grazia a Nicole Minetti concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che idea si è fatto del caso Minetti? “ Nessuna idea. L’idea ve la siete fatta voi”. Scambia, Delmastro idee con notizie, su cui il Quirinale ha chiesto con “ cortese urgenza ” le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quando rappresentato da un organo di stampa’, ovvero da Il Fatto Quotidiano. Invece, per il vicepresidente di Montecitorio, l’azzurro Giorgio Mulè, salva Nordio e punta i riflettori sulla Procura di Milano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, Delmastro non risponde. Mulè punta sulla Procura: “Vediamo se capisce se e dove ha sbagliato” Notizie correlate Caso Minetti, la Pg di Milano: "Verifiche urgenti, potremmo modificare parere. Se richiesta grazia infondata, atti alla Procura"Il sostituto procuratore della Corte d'Appello di Milano, Gaetano Brusa, interviene sul caso Minetti dopo che ieri il Quirinale ha chiesto... Il caso Conte-Piantedosi se lo sono costruito da soli e non si capisce perchéPerché un giovane giornalista organico a Fratelli d'Italia ha deciso con una domanda di mettere nei guai uno dei più importanti ministri del governo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella chiede conto a Nordio; Come finanziare il giornalismo d'inchiesta; Caso Ruby, il Quirinale interviene sulla grazia a Minetti: chiesta verifica urgente al Ministero della Giustizia; Dietrofront su Nicole Minetti. Cronaca dell’ultimo pasticcio di Nordio (di F. Olivo). Caso Minetti, Delmastro non risponde. Mulè punta sulla Procura: Vediamo se capisce se e dove ha sbagliatoDelmastro evita commenti sull'inchiesta del Fatto sulla grazia a Minetti nelle ore in cui il Quirinale ha chiesto informazioni urgenti ... ilfattoquotidiano.it Caso Minetti, se la richiesta di grazia si rivelasse infondata atti alla Procura di MilanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Il Fatto Quotidiano. . Grazia e disgrazia: il caso Minetti. La diretta con Maddalena Oliva e Thomas Mackinson - facebook.com facebook Nell'imbarazzante scaricabarile di Quirinale e ministero Giustizia su caso Minetti (ancora da verificare) si staglia la figura di Francesca Nanni, pg di Milano, l'unica a dire: "Abbiamo fatto i dovuti accertamenti, ma se abbiamo sbagliato rimedieremo". Gigante tra x.com