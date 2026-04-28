Caso arbitri l’ex guardalinee che ha denunciato Rocchi insegna alle elementari a Bergamo

Un ex guardalinee coinvolto in un caso che ha attirato l’attenzione del mondo del calcio vive e lavora a Bergamo. La sua denuncia contro un noto arbitro ha suscitato discussioni nel settore e ha portato a scrutinio pubblico. L’uomo, ora insegnante alle scuole elementari nella cittadina bergamasca, si trova al centro di una vicenda che ha coinvolto anche autorità sportive e giudiziarie. La situazione ha generato reazioni da parte di diverse parti del mondo calcistico.

Bergamo. Domenico Rocca, l’ex guardalinee che ha scatenato il caos arbitri che sta colpendo il calcio italiano negli ultimi giorni, vive e lavora nella Bergamasca. L’ex guardalinee è affiliato alla sezione AIA di Catanzaro, è originario di Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, ma la professione di insegnante lo ha portato fino alla nostra città. Il 42enne è infatti un docente alla scuola Primaria dell’istituto Muzio, che ha sede nel quartiere di Colognola ed è articolato su vari plessi, comprese strutture al Villaggio degli Sposi e a Grumello, spaziando dalle scuole per l’infanzia alle primarie, fino alla secondaria di primo grado....🔗 Leggi su Bergamonews.it

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