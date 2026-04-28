Una consigliera ha depositato un ordine del giorno per impedire che i proventi derivanti dal Casinò di Sanremo vengano destinati ad altri scopi. La misura prevede l’installazione di un muro fisico per tutelare i fondi locali. La decisione si inserisce nel dibattito sulla gestione delle entrate generate dalla struttura, che rappresentano una risorsa importante per la comunità. La proposta verrà discussa nelle prossime sedute consiliari.

? Cosa sapere La consigliera Patrizia Badino deposita ordine del giorno per bloccare i proventi del Casinò.. Sanremo rifiuta la proposta di Claudio Scajola di ridistribuire i fondi ai comuni limitrofi.. La consigliera Patrizia Badino ha depositato questa mattina un ordine del giorno per bloccare ogni ridistribuzione dei proventi del Casinò di Sanremo, segnando una linea netta contro la proposta di riparto tra i comuni della provincia avanzata da Claudio Scajola. L'iniziativa, che coinvolge anche il sindaco Alessandro Mager e la maggioranza, nasce come reazione politica all'episodio avvenuto a Villa Nobel durante l'assemblea dei sindaci di fine marzo, quando il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti aveva sollecitato il ritorno dei fondi di riparto precedentemente aboliti nel 2012.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casinò di Sanremo: scatta il muro per blindare i proventi locali

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