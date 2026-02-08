Monreale il caso del parcheggio mai nato la replica | ‘Condominio sconfina su terreno privato’

A Monreale torna a far discutere il parcheggio di via Archimede, che ancora non è stato realizzato. La proprietà del terreno si difende e spiega che il condominio si estende su un’area privata, smentendo così le accuse di abuso o di sconfinate illegali. La vicenda si trascina da tempo, tra incomprensioni e polemiche, mentre i residenti aspettano ancora una soluzione concreta.

L'area di via Archimede oggetto dell'articolo è una proprietà privata, regolarmente acquistata dalla famiglia Quartararo nel settembre 2025, con l'obiettivo dichiarato di realizzare un parcheggio a servizio della collettività. Non una sottrazione, dunque, ma un progetto che — se non fosse per alcune circostanze ben precise — sarebbe già realtà. La mancata realizzazione dell'opera dipende infatti da gravi criticità sui confini, emerse a seguito di accurati rilievi tecnici effettuati da professionisti abilitati, dotati di strumentazione topografica certificata. Rilievi che hanno evidenziato una situazione piuttosto singolare.

