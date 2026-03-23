VIDEO | Il popolo del No scende in piazza dopo la vittoria al referendum | La Costituzione non si tocca

Il popolo del No si dà appuntamento al Politeama, dopo la schiacciante (almeno in città) vittoria al referendum sulla giustizia. Dalle 18 varie associazioni hanno dato vita a un sit in al Politeama, mentre alcuni studenti si sono riuniti al Massimo per festeggiare il risultato. "Vince la democrazia contro chi ha tentato di stravolgere unilateralmente la Costituzione - afferma Teresa Piccione, segretaria provinciale del Pd -. L'indipendenza della magistratura non è negoziabile: da Palermo arriva un segnale inequivocabile al governo. Un rifiuto corale che conferma il radicamento democratico del territorio". Per Gaetano Gambino, presidente provinciale Pd, "si è riscontrata una partecipazione orgogliosa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Grazie ai cittadini e alle cittadine che hanno difeso la Costifuzine. Voglio prender un impegno: quando vinceremo le elezioni ci impegniamo a non cambiare la a costituzione ma ad attuarla. Cambia il vento, cambia l’aria in questo Paese. facebook

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