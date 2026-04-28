Casa in fiamme è dramma | Chi c’era dentro Terribile

Una casa è stata colpita da un incendio improvviso, con le fiamme che hanno distrutto gli ambienti interni e il fumo che si è diffuso rapidamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e recuperato eventuali sopravvissuti. Durante le operazioni, è stato confermato che all’interno non c’era nessuno ancora in vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Le fiamme che avvolgono le stanze, il fumo che riempie l’aria e poi il silenzio. Quando i soccorsi arrivano, per l’uomo non c’è più nulla da fare. Un uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Giacomo Leopardi, a Gragnano, nel Napoletano, dopo un incendio divampato all’interno dell’appartamento. Il ritrovamento. Il corpo della vittima è stato rinvenuto nella cucina, riverso sulle sedie, mentre l’ambiente era ancora interessato dalle fiamme al momento dell’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti: i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento dell’incendio. i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Le cause da chiarire.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Casa in fiamme, è dramma: “Chi c’era dentro”. Terribile Strage Capodanno in Svizzera, il racconto di chi si è salvato: “Gente bruciata e urla strazianti” Notizie correlate Terribile esplosione in Italia, casa distrutta: “Chi c’era dentro”Il silenzio di un pomeriggio apparentemente identico a tanti altri è stato spezzato da un boato improvviso, una forza d’urto invisibile che ha... Pozzuoli, donna trovata carbonizzata in casa: chi era Teresa Tiano, la 65enne morta tra le fiammeLa tragedia nel pomeriggio di sabato a Pozzuoli Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in una tragedia nelle campagne di Pozzuoli, dove una donna... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio a Boccea: in fiamme un appartamento (video); Casa in fiamme nella notte: sul posto vigili del fuoco e polizia; Casa in fiamme, incendio partito dall’auto in garage; Fiamme azzurre, Romele: Gareggiare in casa mi emoziona. Casa in fiamme a Gragnano, anziano senza scampoTragedia a Gragnano: un 79enne trovato morto in casa durante un incendio. Indagini in corso sulle cause del rogo. internapoli.it Fiamme in casa al Parco Imperiale a Gragnano, muore Francesco Izzo: mistero sulle cause del rogoUn incendio improvviso in un appartamento di via Viviani costa la vita al 79enne, ex autista molto conosciuto: indagini in corso sulle cause tra cortocircuito, sigaretta accesa e malore improvviso ... ilgazzettinovesuviano.com Tg3. . Tra strettissime misure di sicurezza Re Carlo è arrivato alla Casa Bianca per un incontro con il Presidente americano Trump non privo di polemiche. E che sarà a porte chiuse per volere del sovrano. - facebook.com facebook I neocon hanno infestato tutto dalla Casa Bianca alla Commissione europea x.com