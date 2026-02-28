Il Partito Democratico ha avviato un tour in Lombardia dedicato al diritto alla salute, iniziando da Aicurzio, un comune con circa 2000 abitanti nella Brianza. L’obiettivo è ascoltare le esigenze dei territori e raccogliere le opinioni dei cittadini. La visita si inserisce in un percorso più ampio che coinvolge diverse località della regione, con l’intento di approfondire le questioni legate ai servizi sanitari.

"Diritto alla salute", il tour lombardo del Pd all’ascolto dei territori è partito l’altra sera da Aicurzio, 2mila anime, il Comune più piccolo della Brianza. In una sala civica piena di pazienti delusi, Pierfrancesco Majorino, capogruppo dem in Regione, ha tracciato il quadro "fra liste d’attesa, Case della Comunità vuote, risorse e rapporto con il privato". "Dobbiamo rimettere il pubblico al centro", ha detto anticipando i risultati di un sondaggio di Youtrend nel merito. "I lombardi sono chiarissimi: servono più soldi. Giunta Fontana bocciata. Governo bocciato". Il 78% degli intervistati chiede di aumentare la spesa sanitaria per migliorare i servizi e la presenza nel territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diritto alla salute. I dem attaccano: "Più garanzie"

Il ricordo del Msi. I dem contro La Russa. La replica: attaccano il simbolo più votatoNon si placano le polemiche per il video in cui Ignazio La Russa (foto), ricorda la nascita del Movimento Sociale Italiano.

Chi piega le garanzie alla propaganda politica ferisce lo stato di dirittoAl direttore - Se possibile il modo in cui Salvini e Meloni hanno tentato di mettere una pezza alla tranvata presa con l’appoggio “senza se e senza...

Tutto quello che riguarda Diritto.

Temi più discussi: In Sardegna mobilitazione per salvare il diritto alla salute; Il diritto alla salute non può dipendere dal reddito; Siamo medici e non sceriffi: i dottori d’Italia difendono il diritto alla salute (anche dei migranti); Sanità, il razionamento invisibile: quando il diritto alla salute dipende dal reddito.

Diritto alla salute. I dem attaccano: Più garanzieDiritto alla salute, il tour lombardo del Pd all’ascolto dei territori è partito l’altra sera da Aicurzio, 2mila anime, ... ilgiorno.it

FVM: Firmato il Ccnl, ma il diritto alla salute e la sanità pubblica restano in sofferenzaOggi sottoscriviamo doverosamente e con misurata soddisfazione un contratto peraltro già superato, ma i problemi della sanità pubblica non finiscono certo qui. quotidianosanita.it

Leo Gassman urla all'1 di notte davanti ad Aiello ed entra di diritto nel meme degli urli #Sanremo2026 x.com

Ognuno di noi ha il diritto di essere LIBERO Ognuno di noi ha il diritto di essere ASCOLTATO Laura Pausini incanta Sanremo con Immensamente e Io canto: in piedi l’Ariston - facebook.com facebook