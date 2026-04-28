Cane chiuso in auto senza aerazione | i carabinieri intervengono e denunciano il proprietario

I carabinieri sono intervenuti ieri sera a San Giovanni La Punta dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un cane chiuso all’interno di un’auto nel parcheggio di un centro commerciale. All’arrivo, hanno constatato la presenza dell’animale rimasto senza aerazione. Il proprietario del veicolo è stato denunciato per aver lasciato il cane in condizioni potenzialmente dannose.

A San Giovanni La Punta, i carabinieri sono intervenuti nella serata di ieri per verificare la segnalazione di un cane chiuso all'interno di un’autovettura nel parcheggio di un centro commerciale.L'allarme è scattato intorno alle ore 22, quando una passante ha contattato il 112 segnalando la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Dramma in Italia, bimbo di 2 anni resta chiuso in auto. Intervengono i carabinieriUn raggio di sole filtra attraverso il parabrezza, trasformando in pochi istanti l’abitacolo di un’auto in una piccola trappola di calore mentre il... Torre del Greco: epatite A, carabinieri denunciano 73enne. In auto 25 kg di vongole veraci senza tracciabilitàDurante un normale controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato l’anziano che trasportava nella propria auto circa 25... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lascia il cane chiuso nell'auto per andare a giocare a bingo, denunciato per abbandono di animali; Un bimbo chiuso in auto è stato salvato dai carabinieri nel Torinese; Alpignano, bimbo di 2 anni chiuso in auto: salvato dai Carabinieri; Esce con i cani e viene falciata da un'auto: donna e cane feriti, soccorsi a ridosso del parco di Decima. San Giovanni La Punta, cane chiuso in auto nel parcheggio di un centro commerciale: salvato dai CarabinieriIntervento tempestivo dei Carabinieri a San Giovanni La Punta, dove è stata segnalata una situazione potenzialmente pericolosa per un cane lasciato all’interno di un’auto. Intorno alle 22, una pattugl ... catanianews.it Lascia il cane chiuso in auto come antifurto, denunciatoAveva lasciato il proprio cane, come antifurto, chiuso nell'auto lasciata in un parcheggio di un centro commerciale del Catanese. (ANSA) ... ansa.it Cane salvato a Pavia dai pompieri: era chiuso in auto sotto il sole da due ore.Un cucciolo di weimaraner era stato visto dai passanti in un’auto che era parcheggiata sotto il sole dalle 8 del mattino. Alcuni ragazzi hanno chiamato i pompieri. Il cane era sul facebook