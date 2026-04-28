Canale Fiorito 2026 la festa del primo maggio a Battaglia Terme

Il 1° maggio si tiene a Battaglia Terme la manifestazione Canale Fiorito 2026, una celebrazione che coinvolge artisti, produttori locali e visitatori. La giornata prevede esposizioni di pittura e scultura all’aperto, oltre a un mercato dedicato a fiori, prodotti gastronomici e creazioni artigianali. La festa si svolge lungo il canale e nelle aree circostanti, offrendo un’occasione di incontro tra arte e tradizione.

Il 1° maggio torna Canale Fiorito a Battaglia Terme, una giornata unica da vivere tra colori, arte e musica!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO? Passeggia tra gli stand di pittori e scultori en plein air Scopri il mercato di fiori, prodotti locali e creazioni artigianali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Casalnuovo di Napoli: Festa della Liberazione con i “tulipani” e la Festa del Primo Maggio al Parco delle Chiocciole Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Canale Fiorito 2026, la festa del primo maggio a Battaglia Terme; A Battaglia Terme c’è il Canale fiorito; Sanremo, il racconto dei fiori è tradizione. Linea Verde ripercorre l’anima della città; Canale fiorito a Battaglia Terme il primo maggio. Canale Fiorito 2026, la festa del primo maggio a Battaglia TermeLasciati sorprendere dalle nuove installazioni di upcycling: arte e sostenibilità si incontrano tra ponti fioriti, scenografie creative e laboratori dal vivo Vivi l’anima fluviale del paese con escurs ... padovaoggi.it Venerdì 1 Maggio saremo a "Canale Fiorito" a Battaglia Terme (PD) Posizionati in Viale Matteotti Vi aspettiamo con tanti articoli a prezzi super convenienti Info Whatsapp & Chiamate 3489687900 #giubbottosport #magliesport #tempolibero #soloda facebook