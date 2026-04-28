Campi elettromagnetici in FVG | ok i test su oltre 400 impianti
In Friuli Venezia Giulia, sono stati condotti test su 441 impianti per verificare l’esposizione ai campi elettromagnetici. I risultati delle analisi, condotte dall’ente di controllo, indicano che tutti gli impianti analizzati rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente. I controlli sono stati effettuati per garantire che i livelli di emissione non superino le soglie consentite, confermando così la conformità delle installazioni alle norme di sicurezza.
? Cosa sapere Arpa Fvg conferma livelli elettromagnetici entro i limiti su 441 impianti in Friuli Venezia Giulia.. Il monitoraggio su 2.866 antenne garantisce la sicurezza nonostante l'espansione della rete 5G.. Nel 2025 i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in Friuli Venezia Giulia sono rimasti entro i limiti di legge stabiliti, secondo i dati dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale pubblicati il 27 aprile 2026. Il bilancio annuale diffuso da Arpa Fvg delinea un quadro di monitoraggio capillare su tutto il territorio regionale, dove le misurazioni effettuate non hanno evidenziato incrementi rilevanti dei campi elettrici né impatti significativi sulla salute della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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