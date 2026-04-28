Calcio serie C in casa Perugia si va verso un riassetto societario La decisione su Tedesco è attesa non prima di metà maggio

A pochi giorni dalla fine delle ultime partite di campionato, il Perugia si avvicina a un riassetto societario. La decisione riguardante l’allenatore è prevista per metà maggio, senza indicazioni su eventuali cambiamenti imminenti. In vista degli ultimi incontri, società e staff si sono confrontati più volte per valutare l’andamento della squadra e pianificare i prossimi passi. La situazione resta in fase di definizione, con decisioni che potrebbero influenzare il futuro della squadra.

Dopo ogni partita si è soliti incontrarsi, parlarsi e analizzare ciò che ha funzionato di più e ciò che ha funzionato meno.L'incontro di ieri tra Riccardo Gaucci, Giovanni Tedesco ed Hernan Garcia Borras ha avuto una valenza di questo genere: nessuna decisione è stata presa sul futuro dell'area.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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