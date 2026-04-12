Pasquale il giovane sciatore napoletano conquista l’oro a soli 14 anni

Un giovane atleta napoletano di 14 anni ha conquistato la medaglia d'oro in una competizione di sci alpino. La sua vittoria si è verificata durante un evento nazionale dedicato agli atleti emergenti. Pasquale Greco, questo il suo nome, ha dimostrato abilità e determinazione sulla neve, attirando l’attenzione degli appassionati di sport invernali. La gara si è svolta in una località di montagna dove si sono sfidati numerosi concorrenti.

"> Pasquale Greco, il Campione Napoletano di Sci Alpino. È ufficiale: il campione d’Italia di sci alpino è napoletano! Pasquale Greco, giovane talento dello sci club di Napoli, ha conquistato l’oro nella quarta giornata dei Campionati Children che si stanno svolgendo a Pila, in Valle d’Aosta. Questo trionfo rappresenta un importante passo nella carriera sportiva del ragazzo e un motivo di orgoglio per la città di Napoli. Il 2012 è un anno che Pasquale non dimenticherà facilmente: ha ricevuto il titolo di campione italiano di slalom gigante nella categoria ragazzi, diventando il primo atleta napoletano a ottenere un riconoscimento di tale portata nella categoria maschile.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Pasquale, il giovane sciatore napoletano, conquista l’oro a soli 14 anni. Leggi anche: Pasquale, 14 anni e malato, sogna di incontrare il suo artista preferito, Geolier. Lutto nel napoletano, giovane imprenditore muore a 32 anniGiuliano Cefalo, imprenditore di Somma Vesuviana, è morto all'età di 32 anni per un malore risultato fatale.