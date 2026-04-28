Martedì 28 aprile si gioca il ventinovesimo turno di Serie A calcio a 5, con sei partite che si disputano contemporaneamente. La giornata vede sfide decisive nella lotta allo scudetto e per evitare la retrocessione. Le partite coinvolgono diverse squadre impegnate a migliorare la loro posizione in classifica o a mantenere la categoria, creando un clima di grande tensione e attesa.

?? Cosa sapere Serie A calcio a 5, martedì 28 aprile, ventinovesimo turno con sei partite simultanee. I risultati determineranno le posizioni per lo scudetto e la salvezza entro il 2 maggio. Martedì 28 aprile alle ore 20.30, la Serie A di calcio a 5 si prepara al penultimo turno della regular season con sei sfide simultanee che stravolgono le gerarchie tra scudetto e salvezza. Il calendario del ventinovesimo turno non concede tregua. Mentre la Roma 1927 osserva il campo restando a riposo, il palc .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio a 5: scacco matto tra lotta allo scudetto e salvezza

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