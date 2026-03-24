Le autorità iraniane hanno smentito di essere coinvolte in negoziati con l’ex presidente degli Stati Uniti, che invece ha dichiarato di essere in trattativa con Teheran. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, mentre l’ex presidente ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla questione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle negoziazioni tra le parti.

Trump dice che sta negoziando con l’Iran, ma l’Iran smentisce. A parte il fatto che Trump è un bugiardo compulsivo, cosa c’è di vero? Gianni Garrone via email Gentile lettore, la tendenza di Trump a mentire è esaltata dal desiderio di apparire vincente in una guerra che è disastrosa per gli Usa, per Israele e per le economie del mondo intero. Trump s’è cacciato in un grosso guaio: la sua opinione pubblica si ribella e lui cerca una via d’uscita. L’Iran ha smentito i “colloqui in corso”, ma ieri ha affermato di aver ricevuto “messaggi” da Washinton tramite mediatori. Al netto degli errori di pianificazione (una guerra senza obiettivi logici),... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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SCACCO MATTO A TRUMP.

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Iran, lo scacco matto di Trump: Resa o distruzione. Teheran minaccia l'EuropaPetrolio: prezzi in calo per la prima volta in sei giorni I prezzi del petrolio sono scesi per la prima volta in sei giorni, poiche' il governo statunitense sta valutando la possibilita' di intervenir ... msn.com

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