Cade una pianta in strada a Piossasco vicino a un’edicola e a un semaforo | viabilità interrotta

Una pianta si è abbattuta sulla strada in via Susa a Piossasco, nel tratto vicino a un’edicola e poco prima del semaforo all’angolo con via Rivalta. La caduta ha causato l’interruzione della viabilità nella zona, rendendo necessario l’intervento delle autorità competenti per la rimozione e la gestione della situazione. Nessuno sembra aver riportato ferite o danni a persone o veicoli coinvolti.

Una pianta è caduta sulla sede stradale in via Susa a Piossasco, all’altezza dell’edicola e poco prima del semaforo all’angolo con via Rivalta. L’episodio è avvenuto intorno alle 8 di martedì 28 aprile. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né danni a veicoli.La Sindaca Simona Raneri.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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