CConti mantenere controllo conti selezione rigorosa delle priorità di spesa

In vista di un possibile peggioramento dell’economia, si sottolinea la necessità di mantenere sotto controllo i conti pubblici e di scegliere attentamente le priorità di spesa. Si evidenzia che, anche in presenza di limiti imposti dai parametri europei, sarà fondamentale intervenire per sostenere i redditi delle famiglie e garantire la liquidità delle imprese. La gestione delle risorse pubbliche si concentra sulla selezione delle misure più efficaci.

Nel caso di peggioramento del quadro economico, sarà necessario "sostenere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese anche se la necessità di rispettare i parametri europei lascia spazi fiscali ridotti. Si conferma pertanto l'esigenza, da un lato, di mantenere il controllo sui conti pubblici, e, dall'altro, di garantire una più attenta selezione degli interventi da avviare al fine di contrastare gli effetti del rincaro delle materie prime energetiche e, conseguentemente, ridefinire le priorità con una sempre maggiore attenzione alla valutazione costo-efficacia che deve orientare l'azione del Governo nella definizione delle misure da attuare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C.Conti, mantenere controllo conti, selezione rigorosa delle priorità di spesa Notizie correlate Spesa farmaceutica, conti fuori controllo: 2025 peggio del 2024. I numeriGià nel 2024 la spesa farmaceutica in Puglia andò fuori controllo, provocando un buco nei conti, ma nel 2025 il risultato è stato persino peggiore. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: L'illusione dei conti in ordine quando la crescita non basta più; ‘Ndrangheta nel Vibonese, territorio sotto scacco e strategie del boss (NOMI-FOTO). C.Conti, mantenere controllo conti, selezione rigorosa delle priorità di spesa(ANSA) - ROMA, 28 APR - Nel caso di peggioramento del quadro economico, sarà necessario sostenere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese anche se la necessità di rispettare ... tuttosport.com