Buonfiglio insiste | Non si può commissariare la Figc c’è chi parla al mio posto capito Abodi?

Il presidente del Coni ha dichiarato che non si può procedere al commissariamento della Figc, affermando che ci sono persone che parlano a suo nome senza autorizzazione. Ha rivolto un messaggio diretto al Ministro per lo sport, che aveva espresso l’intenzione di intervenire nell’ente calcistico dopo l’uscita del presidente Gravina. La situazione riguarda quindi le posizioni ufficiali e le dichiarazioni pubbliche di entrambe le parti coinvolte.

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha lanciato un messaggio al Ministro per lo sport Andrea Abodi, che sostiene il commissariamento della Figc dopo l’addio del presidente Gabriele Gravina. La Serie A ha, intanto, mostrato piena fiducia (19 club su 20) per Giovanni Malagò (predecessore proprio di Buonfiglio) come successore di Gravina. Buonfiglio ne ha riparlato alla luce dell’inchiesta su Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, accusato di frode sportiva. Le parole di Buonfiglio. Le dichiarazioni del presidente Coni riportate da Sky: “ Il presidente del Coni ha il compito di monitorare, ma questo non vuol dire fare lo sceriffo né che mi lasci influenzare da destra e sinistra, o da chi parla al mio posto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buonfiglio insiste: “Non si può commissariare la Figc, c’è chi parla al mio posto” (capito, Abodi?) Notizie correlate Buonfiglio spiega che la Federcalcio non si può commissariareIl presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dopo il terzo Mondiale consecutivo perso dall’Italia e... Buonfiglio: “Ho ricevuto pressioni per commissariare la Figc, ma non c’erano i presupposti per farlo”Il presidente del Coni: "Il commissariamento avviene in 3 casi: mancata approvazione del bilancio, gravi illeciti amministrativi, economici e fiscali... Una raccolta di contenuti CONI, presidente Buonfiglio: Oggi non ci sono i presupposti per commissariamento FIGCIl presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha parlato prima dell'inizio dell'udienze a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia in merito all'inibizione. tuttomercatoweb.com Il presidente del Coni: Non mi lascerò influenzare, la FIGC non sarà commissariataLe parole di Buonfiglio che ha risposto a chi ritiene sia da commissiare FIGC dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali e il caso Rocchi ... fcinter1908.it