Brescia sfida Roma | la sfida per il titolo di Capitale Green 2028

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia e Roma sono tra le diciassette città europee in corsa per il titolo di Capitale Green 2028. La selezione prevede un premio di 600mila euro destinato a progetti di sostenibilità e mitigazione climatica. La decisione finale sarà presa a seguito di una valutazione che prenderà in considerazione le proposte di ciascun candidato. La città che otterrà il riconoscimento sarà annunciata nei prossimi mesi.

? Cosa sapere Brescia e Roma tra le diciassette candidate europee per il titolo Green 2028.. La vincitrice riceverà 600mila euro per progetti di sostenibilità e mitigazione climatica.. Brescia sfida Roma per il titolo di Capitale europea Green 2028 dopo l’annuncio della Commissione Europea che ha inserito la città lombarda tra le diciassette candidate internazionali con oltre 100mila abitanti. La selezione per il prestigioso riconoscimento, che premia le realtà urbane più orientate alla sostenibilità e alla pulizia ambientale, vede l’Italia rappresentata esclusivamente da due centri: Brescia e Roma. La competizione si gioca su un palcoscenico europeo molto affollato, dove la Spagna punta forte con cinque candidati tra cui Matarò, Terrassa, Saragozza, Lugo e Murcia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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