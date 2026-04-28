Brescia sfida Roma | la sfida per il titolo di Capitale Green 2028

Brescia e Roma sono tra le diciassette città europee in corsa per il titolo di Capitale Green 2028. La selezione prevede un premio di 600mila euro destinato a progetti di sostenibilità e mitigazione climatica. La decisione finale sarà presa a seguito di una valutazione che prenderà in considerazione le proposte di ciascun candidato. La città che otterrà il riconoscimento sarà annunciata nei prossimi mesi.

? Cosa sapere Brescia e Roma tra le diciassette candidate europee per il titolo Green 2028.. La vincitrice riceverà 600mila euro per progetti di sostenibilità e mitigazione climatica.. Brescia sfida Roma per il titolo di Capitale europea Green 2028 dopo l’annuncio della Commissione Europea che ha inserito la città lombarda tra le diciassette candidate internazionali con oltre 100mila abitanti. La selezione per il prestigioso riconoscimento, che premia le realtà urbane più orientate alla sostenibilità e alla pulizia ambientale, vede l’Italia rappresentata esclusivamente da due centri: Brescia e Roma. La competizione si gioca su un palcoscenico europeo molto affollato, dove la Spagna punta forte con cinque candidati tra cui Matarò, Terrassa, Saragozza, Lugo e Murcia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia sfida Roma: la sfida per il titolo di Capitale Green 2028 Notizie correlate Foster sfida Shakur: la sfida per il titolo mondialeUn pressing evidente per un confronto tra O’Shaquie Foster e Shakur Stevenson accende le aspettative della scena pugilistica. Leggi anche: Capitale green d’Europa. Brescia in corsa Approfondimenti e contenuti Si parla di: L’Oscar della demolizione urbana parla riminese: premiato l'approccio green portato nella Capitale. European Green Capital 2028: Brescia passa la prima fase delle selezioniTra i 17 centri con più di 100mila abitanti che si contenderanno il titolo, Brescia e Roma sono le uniche due città italiane ammesse alla fase successiva di selezione. quibrescia.it Capitale green d’Europa. Brescia in corsaBrescia in lizza per il titolo di Capitale Green d’Europa. La Commissione Europea ha annunciato i nomi ... msn.com