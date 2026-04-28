Le borse hanno registrato forti oscillazioni nelle ultime settimane, in risposta alle tensioni in Medio Oriente che continuano a influenzare l’andamento dei mercati finanziari. La situazione geopolitica ha portato a preoccupazioni su possibili effetti sull’inflazione, sulla crescita economica e sulla stabilità degli investimenti a livello globale. Gli investitori rimangono in attesa di sviluppi che possano ridimensionare le incertezze in atto.

Il conflitto in Medio Oriente continua a influenzare l'economia mondiale e i mercati finanziari, riaccendendo timori su inflazione, crescita e stabilità degli investimenti. È quanto emerso nel corso del Cnpr forum speciale Tecnologia e demografia: cosa potrebbe influenzare i mercati finanziari nei prossimi anni, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, in collaborazione con l'Istituto nazionale esperti contabili. Secondo Giuseppe Patriossi (Prometeia Advisor Sim), «l'avvio della guerra in Medio Oriente ha spinto l'inflazione, favorendo la crescita dei rendimenti obbligazionari e nuove pressioni sui prezzi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Borse sull’ottovolante, ecco le incognite

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