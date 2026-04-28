Borsa | l' Europa in avvio è debole con le incertezze su Hormuz

Le borse europee aprono la seduta in calo, mentre gli investitori restano in attesa di sviluppi sulla situazione nello stretto di Hormuz. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a influenzare i mercati, con i colloqui tra le due parti ancora in fase di stallo. La cautela prevale tra gli operatori, che monitorano attentamente gli eventi internazionali e le possibili ripercussioni sui mercati finanziari.

Avvio all'insegna della debolezza per le Borse europee con la lente che resta sempre su Hormuz e sui colloqui che non decollano tra Usa e Iran. Parigi segna un -0,15% con il Cac 40 a quota 8.129 punti. Francoforte è marginale a -0,06% con il Dax a 24.067 punti. Londra perde lo 0,19% con il Ftse 100 a 10.301 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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