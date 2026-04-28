Nel supermercato sono disponibili diverse opzioni di biscotti senza zuccheri aggiunti, con alcune marche che ottengono punteggi più alti di altre nelle analisi di Altroconsumo. Tra le aziende più performanti ci sono due marchi, uno specializzato in prodotti classici e integrali, e l’altro con una gamma di biscotti senza zuccheri, anche se nessuno raggiunge livelli di eccellenza nelle valutazioni. I biscotti rappresentano una scelta comune per la colazione degli italiani, con molte varianti sul mercato.

Dai frollini classici alle versioni integrali, fino ai prodotti “senza zuccheri aggiunti”: i biscotti sono uno dei pilastri della colazione degli italiani, declinati in decine di varianti pensate per ogni esigenza. Ma l’assenza di zucchero non basta a renderli automaticamente più sani. Per capire cosa finisce davvero nel carrello, Altroconsumo ha analizzato i biscotti senza zuccheri venduti nei supermercati, stilando una classifica dei migliori. A incidere sulle valutazioni sono, come sempre, ingredienti e valori nutrizionali. Anche nei prodotti senza zuccheri aggiunti, infatti, restano elevate le calorie e i grassi, mentre al posto dello zucchero vengono spesso utilizzati edulcoranti come il maltitolo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biscotti senza zuccheri al supermercato, la classifica di Altroconsumo: in testa Gullón e Balocco ma i punteggi sono lontani dall’eccellenza

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