Biopic da record Ma per Michael nuove accuse

Il biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua ha registrato un debutto record ai botteghini negli Stati Uniti e in Europa, superando il precedente miglior risultato di Bohemian Rhapsody del 2018. Nel frattempo, emergono nuove accuse contro l'artista, che continuano a far discutere l'opinione pubblica. La pellicola ha attirato un ampio pubblico, confermando il forte interesse per la figura di Jackson e il suo impatto sulla musica.

Michael vola al box office negli Usa e in Europa: il biopic di Antoine Fuqua su Michael Jackson segna il miglior debutto di sempre per un biopic musicale davanti a Bohemian Rhapsody del 2018 sui Queen. Nonostante le recensioni negative e le polemiche per le omissioni su tutte le polemiche sugli abusi sessuali di cui Jackson era stato accusato, il film sul re del pop co-prodotto dagli eredi Jackson ha incassato 217 milioni di dollari a livello globale, di cui 120,4 milioni di dollari provenienti da 82 mercati internazionali e 97 milioni di dollari in Nord America. Sarebbe il presupposto ideale per un secondo capitolo cinematografico, se non fosse per nuove accuse di pedofilia emerse nei giorni del debutto sulla stampa americana.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biopic da record. Ma per Michael nuove accuse ‘Michael’ Biopic SMASHES Records — But Sparks Major Debate Notizie correlate Michael Jackson: il duro attacco al biopic sulle accuse di abuso? Cosa sapere Dan Reed attacca il biopic Michael di Antoine Fuqua per l'omissione delle accuse. Michael Jackson, il biopic riscritto: 15 milioni per eliminare le accuse di abusiIl biopic su Michael Jackson, intitolato semplicemente Michael, ha subito una trasformazione radicale che ha scosso l’intera produzione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Michael è un film da record nonostante le brutte recensioni; Biopic da record. Ma per Michael nuove accuse; Michael, arriva l’atteso biopic su Michael Jackson: le 8 cose da sapere sul film; Michael da record tra polemiche e accuse, ma Bohemian Rhapsody resta lontano. Biopic da record. Ma per Michael nuove accuseMichael vola al box office negli Usa e in Europa: il biopic di Antoine Fuqua su Michael Jackson segna il miglior debutto di sempre per un biopic musicale davanti a Bohemian Rhapsody del 2018 sui Queen ... msn.com Altro che Michael, i 4 biopic più odiati dal pubblicoIl dilemma del biopic: questi film hanno trasformato gli idoli del pubblico in film pessimi, pagine da dimenticare nella storia del cinema. cinema.everyeye.it Il biopic su Michael Jackson divide: scelta narrativa o omissione Il film Michael, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, sta già facendo discutere prima ancora dell’uscita. Secondo quanto riportato da testate come Variety e The Hollywoo - facebook.com facebook