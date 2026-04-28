Il Comune di Civitanova non ha ancora pubblicato il bilancio consuntivo 2025, con un ritardo di diversi mesi rispetto alla scadenza prevista. Secondo un rappresentante dell'Osservatorio Civitasvolta, questa situazione potrebbe portare a un ritardo nell’approvazione del documento in Consiglio, che si stima avverrà non prima della fine di maggio 2026. La mancata pubblicazione tempestiva potrebbe influire sui tempi di approvazione ufficiale.

Il Comune di Civitanova non ha reso pubblico ancora il bilancio consuntivo 2025 "il che automaticamente, visti i tempi tecnici, significa che l’approvazione del documento in Consiglio non avverrà prima di fine maggio 2026", sottolinea Dimitri Papiri (Osservatorio conti Civitasvolta). Che, intanto, si spinge a fornire già il risultato di amministrazione: "il Comune ha previsto in sede di pre consuntivo, al 27 gennaio scorso, un + 34.985.581 euro. La mia previsione è che sarà di + 25.858.518,42 euro. Ho voluto sfidarli anche con i decimali, e potrò sbagliare qualche centesimo ma sarò in grado di dire anche dove questi signori hanno sbagliato". Lo scorso anno Papiri azzeccò al centesimo il risultato del 2024, anticipando di settimane gli uffici comunali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio consuntivo in ritardo: "Sarà un rischio per il Comune"

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