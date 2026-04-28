Bianco Napoletano al Giardino Segreto International House

Durante il mese di maggio 2026, presso il Giardino Segreto International House, si terranno due eventi legati alla rassegna Maggio dei Monumenti. Le date sono domenica 24 e 31 maggio. Il giardino, che si trova all’interno di un palazzo del XVIII secolo, copre una superficie di 750 metri quadrati e presenta una vegetazione rigogliosa e naturale. L’area è situata in un edificio settecentesco.

Nell’ambito della rassegna Maggio dei Monumenti 2026, domenica 24 e 31 maggio 2026 presso Il Giardino Segreto International House, luogo ameno di 750mq del XVIII secolo dalla lussureggiante vegetazione e natura incontaminata situato, all’interno del settecentesco Palazzo Miccione, si svolgerà.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Pasquetta in musica al giardino segreto di VetrallaMusica dal vivo e convivialità si incontrato nel suggestivo giardino segreto di OperaExtravaganza per una pasquetta speciale. “The Reach” di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film FestivalIl film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del...