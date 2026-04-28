Bianco Napoletano al Giardino Segreto International House

Da napolitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il mese di maggio 2026, presso il Giardino Segreto International House, si terranno due eventi legati alla rassegna Maggio dei Monumenti. Le date sono domenica 24 e 31 maggio. Il giardino, che si trova all’interno di un palazzo del XVIII secolo, copre una superficie di 750 metri quadrati e presenta una vegetazione rigogliosa e naturale. L’area è situata in un edificio settecentesco.

Nell’ambito della rassegna Maggio dei Monumenti 2026, domenica 24 e 31 maggio 2026 presso Il Giardino Segreto International House, luogo ameno di 750mq del XVIII secolo dalla lussureggiante vegetazione e natura incontaminata situato, all’interno del settecentesco Palazzo Miccione, si svolgerà.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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