Oggi, martedì 7 aprile 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful con sviluppi che coinvolgono Poppy e Tom. La protagonista si trova a riconsiderare il litigio avuto con Tom, di cui però non è a conoscenza della morte. La puntata promette di portare ulteriori sorprese e approfondimenti nella trama della soap.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 7 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Poppy non potrà fare a meno di ripensare alla discussione scoppiata tra lei e Tom. L'uomo le ha detto di essere convinto che sia lui il vero padre di Luna e non Bill. Poppy apparirà alquanto scossa dopo il litigio con Tom, ma ancora non sa che la sera prima durante il concerto fatto a Il Giardino l'uomo è morto. La drammatica vicenda ha turbato non poco Deacon, non riuscirà ancora a credere che l'amico sia morto e continuerà a chiedersi cosa abbia improvvisamente provocato la sua morte. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 7 aprile 2026: Poppy ripensa al litigio con Tom, lei non sa che è morto

Beautiful, anticipazioni 2 aprile 2026: Poppy angosciata, nuovi misteriosi segreti in vistaNuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 2 aprile 2026, su Canale 5.

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Temi più discussi: Beautiful, le anticipazioni di martedì 7 aprile 2026: svelata la causa della morte di Tom, Deacon non ci crede; Beautiful, le trame dal 6 al 12 aprile 2026; Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 aprile; Beautiful, le anticipazioni della settimana (5-11 aprile): la storia tra Thomas e Paris non convince, una morte improvvisa gela tutti.

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