Bauci – Circo delle Città Invisibili | alle Popolarissime labratori e spettacoli ispirate a Calvino

Dal 5 al 24 maggio, gli spazi tra via dello Scalo e via Malvasia si trasformano in un palcoscenico all'aperto grazie a “Bauci – Circo delle Città Invisibili”. L'evento coinvolge artisti e abitanti di zona, proponendo spettacoli ispirati alle opere di Calvino e creando un collegamento tra arte e comunità. Durante il periodo, vari laboratori e performance si svolgono in diversi punti di questi quartieri.

Dal 5 al 24 maggio, gli spazi e i giardini tra via dello Scalo e via Malvasia diventano un palcoscenico a cielo aperto grazie a “Bauci – Circo delle Città Invisibili”: un progetto che intreccia creazione artistica e coinvolgimento diretto della comunità in cui artiste, artisti e abitanti della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate ’Bauci Città’: cresce la libreria indipendenteI coniugi Noemi Gurioli e Samuele Canestrari della libreria indipendente ‘Bauci Città’, progetto editoriale @baucipress, aperta nel novembre 2021 in... Carnevale in Montagnola: sfilate, spettacoli e parate a tema del circoNo, dico: l’avete visto Bad Bunny? Uno show come quello in Italia sarebbe impossibile Domenica 15 febbraio il Parco della Montagnola si trasforma in... Contenuti utili per approfondire Alle Popolarissime di Bologna, 'Bauci - Circo delle Città Invisibili'Dal 5 al 24 maggio, tra via dello Scalo e via Malvasia a Bologna, gli spazi urbani si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto con 'Bauci - Circo delle Città Invisibili', un progetto che unisce c ... ansa.it Bauci, il circo contemporaneo alle Popolarissime: Spettacoli acrobatici, laboratori e lettureDal 15 al 24 maggio la rassegna ispirata alle Città Invisibili di Calvino nel giardino delle case di via dello Scalo ... bologna.repubblica.it