Canzonissima anticipazioni del 18 aprile 2026 | tutti gli ospiti e gli abbinamenti della penultima puntata

Sabato 18 aprile 2026 andrà in onda la penultima puntata di Canzonissima su Rai 1. La serata presenterà numerosi ospiti e vari abbinamenti musicali. La trasmissione si svolgerà in prima serata e si prevede un appuntamento all'insegna di musica e intrattenimento. La puntata, come di consueto, sarà trasmessa in diretta e coinvolgerà il pubblico con le esibizioni degli artisti invitati.

La penultima puntata di Canzonissima, in onda sabato 18 aprile 2026 in prima serata su Rai 1, si prepara a regalare una serata ricca di emozioni, musica e grandi ospiti. Milly Carlucci guida il quinto appuntamento con uno show che, settimana dopo settimana, ha riportato in televisione lo spirito delle grandi sfide musicali, mescolando tradizione e modernità con un ritmo che conquista il pubblico. Questa volta il tema scelto, “La canzone che avrei voluto scrivere io”, diventa il filo conduttore di una puntata che promette interpretazioni sorprendenti, omaggi sentiti e momenti di spettacolo che anticipano la finalissima del 25 aprile. Chi salirà sul palco? Quali performance segneranno la serata? E quali sorprese ha preparato Milly Carlucci per questo appuntamento così atteso? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Canzonissima, anticipazioni del 18 aprile 2026: tutti gli ospiti e gli abbinamenti della penultima puntata Notizie correlate Leggi anche: Stasera tutto è possibile, anticipazioni dell’8 aprile: gli ospiti della penultima puntata Canzonissima, anticipazioni del 4 aprile: cantanti e ospiti della terza puntataÈ tutto pronto per una nuova puntata di Canzonissima: Milly Carlucci torna in onda con il terzo appuntamento dello show dedicato ai pezzi più belli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni del 18 aprile: l'omaggio a Loretta Goggi; Canzonissima, oggi 18 aprile: le anticipazioni del nuovo appuntamento; Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale; Canzonissima 2026, stasera in tv la quinta puntata: cantanti e canzoni in scaletta. Canzonissima 2026, Milly Carlucci verso la finale con due star: anticipazioni, scaletta, cosa farà Cocciante (dopo la polemica)Stasera (18 aprile) su Rai 1 penultima puntata di Canzonissima con Serena Rossi e Riccardo Cocciante ospiti speciali. Ecco tutte le anticipazioni. libero.it Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni del 18 aprile: l'omaggio a Loretta GoggiIn questo quinto appuntamento i cantati si metteranno alla prova con la sfida La canzone che avrei voluto scrivere io ... msn.com OMAGGIO A LORETTA GOGGI! Domani sera a Canzonissima (Rai Uno, 21:20), un tributo imperdibile alla nostra Regina! Il corpo di ballo si scatenerà su “Vieni via con me” (Taratapunzi-e) e Francesca Fialdini canterà l'intramontabile “Maledetta Prim facebook La Canzone che avrei voluto scrivere è il tema della prossima puntata di #canzonissima Diamo il benvenuto al Maestro Riccardo Cocciante Ospite della serata Serena Rossi Ci vediamo sabato alle ore 21:30 circa su #rai1 con @canzonissimarai x.com