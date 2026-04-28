Per la primavera del 2026, i calzini a coste tornano protagonisti della moda, passando dall’essere accessori nascosti a elementi di spicco nel look quotidiano. Basta un semplice dettaglio, come un calzino, per cambiare l’insieme di un outfit. Questa stagione vede i calzini a coste sfilare in modo deciso e visibile, diventando un elemento distintivo e di carattere, pronto a catturare l’attenzione.

P assi in rilievo. Nella Primavera 2026 i calzini a coste escono dall’anonimato e si mostrano in tutto il loro carattere. Più o meno griffati, più o meno lunghi, in filo di Scozia o in cotone ribbed, sono ormai ai piedi di tutte. Dalle passerelle allo street style, non sono solo un accessorio funzionale: piuttosto, un elemento visibile e intenzionale di styling. Calzini glamour: cinque outfit per mostrarli con stile X Leggi anche › Il segreto del successo di un outfit? Il giusto paio di calzini. Quali scegliere e come abbinare Il segreto per portarli con stile? Tutto sta nell’indovinare le scarpe giuste. Ecco i modelli migliori con cui funzionano davvero in questa stagione: gli abbinamenti scarpe e calzini a coste da provare e riprovare adesso, finché estate non li separi.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Basta un... calzino. Ma non uno qualsiasi

DOPO I 50 CREANO GONFIORE: MA C'È IL TRUCCO

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