Comandante cercasi ma va bene anche uno qualsiasi basta che respiri

A Palazzo Cavallo il nuovo bando per il comandante della Polizia Municipale fa sorridere più che altro per come è scritto. Sembrano aver messo insieme un testo che più che cercare un ufficiale serio, sembra fatto per far ridere, anche se di gusto amaro. La ricerca si è trasformata in una sorta di gara di scherzi, e intanto il Comune si ritrova senza un vero leader per la polizia locale.

A Palazzo Cavallo dev'esserci aria di carnevale anticipato, perché il nuovo bando per il comandante della Polizia Municipale sembra scritto più per far ridere (amaro) che per trovare la persona giusta. O almeno così la vede il consigliere comunale Michele Menchetti, che invita l'amministrazione a fare una cosa semplice semplice: ritirare tutto e fingere di niente. In autotutela, s'intende. Che fa più elegante. Giovedì 5 febbraio, ad Arezzo Fiere e Congressi, va in scena la preselezione del concorso per il nuovo comandante. Tempismo perfetto: elezioni comunali alle porte e un bando che arriva come un elefante in una cristalleria.

