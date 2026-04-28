Barzanò e Vercurago festeggiano | doppie promozioni storiche!

Barzanò e Vercurago hanno ottenuto la promozione in Eccellenza e Seconda Categoria rispettivamente, grazie ai risultati conseguiti durante la stagione. Le due squadre festeggiano le promozioni storiche che segnano un passo importante nei rispettivi campionati. Le promozioni sono state ufficializzate al termine delle rispettive competizioni, confermando il successo nelle rispettive categorie.

? Cosa sapere Barzanò e Vercurago ottengono la promozione in Eccellenza e Seconda categoria dopo i risultati stagionali.. La Luciano Manara torna in Eccellenza con 66 punti mentre Vercurago sale di categoria.. Losa e Bovis trascinano la Luciano Manara in Eccellenza con 66 punti conquistati, mentre a Vercurago la vittoria su rigore della squadra di Esposito assicura la promozione in Seconda categoria. Le strade di Barzanò e i vicoli di Vercurago vibrano da ieri per un clima di festa che coinvolge intere famiglie e sostenitori. A Barzanò, il calcio ha regalato una storica: la Luciano Manara, guidata dal presidente Elio Riva, ha trionfato nel girone B di Promozione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barzanò e Vercurago festeggiano: doppie promozioni storiche! Notizie correlate Aprile Arte a Barzanò con Brunello e MorlacchiFilippo Brunello ed Elena Morlacchi: sono i protagonisti delle due prossime mostre organizzate in occasione di Aprile Arte a Barzanò, affiancate da... Leggi anche: A Vercurago un incontro contro il "lunacomplottismo". Lazzati in cattedra