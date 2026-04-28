Un mare verde e profumato, espressione dell’anima floreale e tipica della Toscana, è pronto a distendersi tra le colline di Barberino Tavarnelle. Nell’antico castello di origine medievale piazze, vie e terrazze si preparano ad accogliere il giardino profumato di “Barberino in fiore”, la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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CHIANTI FIORENTINO - Coop di Mercatale, San Donato in Poggio e Barberino Val d’Elsa: negozi aperti domenica 26 aprile (8.30-12.30). Si potrà quindi fare la spesa anche la domenica mattina, dopo il sabato festivo del 25 aprile. x.com