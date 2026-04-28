Bar a Vigliano caos alla chiusura | cliente scontroso e carabinieri

A Vigliano, un locale è stato teatro di un episodio movimentato alla chiusura. Un cliente ha insistito per ricevere il servizio, nonostante fosse ormai tardi, e ha avuto un confronto acceso con il personale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per placare la situazione e allontanare l’uomo. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti.

? Cosa sapere A Vigliano i carabinieri intervengono per allontanare un cliente che pretendeva servizio alla chiusura.. Le autorità accertano la condotta dell'uomo dopo il confronto con la titolare del bar.. A Vigliano, l’intervento dei carabinieri è stato necessario dopo che una titolare di un bar ha dovuto allontanare personalmente un uomo che esigeva un servizio proprio nel momento della chiusura dell’attività. Il fatto si è consumato tra le mura di un locale di paese, dove il ritmo quotidiano delle attività commerciali è stato interrotto da un episodio di tensione. Un uomo si è presentato al bancone proprio mentre la proprietaria stava procedendo alle operazioni la giornata lavorativa, pretendendo comunque di ricevere una bevanda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bar a Vigliano, caos alla chiusura: cliente scontroso e carabinieri Notizie correlate Notte ad alta tensione in via d'Azeglio, ubriaco molesta il cliente di un bar, poi aggredisce i carabinieri: 35enne arrestatoHa aggredito in strada i militari, dopo averli chiamati: sul posto due pattuglie e il 118. Latisana: caos al bar, 25enne aggredisce i CarabinieriUna mattina di domenica, 15 marzo 2026, alle otto precise, la tranquillità della colazione a Latisana è stata interrotta da un giovane di ventinove...