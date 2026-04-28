Una classe quarta della scuola Matteotti di Forlì ha ottenuto il primo premio nel concorso comunale dedicato alla memoria. La competizione coinvolgeva studenti di diverse scuole della città e si focalizzava sulla memoria storica e sui valori civili. La premiazione si è svolta nella sede comunale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e insegnanti. La vittoria testimonia l’impegno scolastico nel promuovere la consapevolezza storica tra i giovani.

? Cosa sapere La classe quarta della scuola Matteotti vince il concorso comunale della memoria a Forlì.. Il progetto sul protagonista Silver Sirotti trasforma la storia in un laboratorio di cittadinanza.. La classe quarta della scuola primaria Matteotti dell’istituto comprensivo Carmen Silvestroni ha conquistato il primo premio nel concorso organizzato dal Comune di Forlì, vincendo la sezione dedicata al dovere della memoria in occasione delle celebrazioni per la Liberazione. Il percorso creativo, denominato Il treno della scelta, ha trasformato la figura storica di Silver Sirotti in un ponte tra le generazioni, permettendo ai bambini di non percepire quel capitolo del passato come un evento distante, ma come una realtà capace di interpellare il presente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambini e memoria: il treno dei valori vince il premio di Forlì

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