Oggi la Presidente Alessandra Todde ha visitato il carcere di Badu ’e Carros a Nuoro. Al centro dell’attenzione, il possibile aumento del regime del 41 bis che potrebbe portare a un isolamento della struttura rispetto al territorio circostante. La visita si inserisce in un momento in cui si discute del potenziamento delle misure restrittive e delle sue conseguenze pratiche.

? Cosa sapere La Presidente Alessandra Todde visita il carcere di Badu e Carros a Nuoro oggi.. Il potenziamento del 41 bis rischia di isolare la struttura dal territorio nuorese.. Questa mattina, martedì 28 aprile 2026, la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha visitato il carcere di Badu ’e Carros a Nuoro insieme al sindaco Emiliano Fenu per affrontare le criticità legate al piano nazionale di potenziamento del regime di 41 bis nella struttura. L’incontro, avvenuto presso la casa circondariale nuorese, ha la partecipazione della direttrice Daniela Marras e del provveditore regionale Domenico Giuseppe Arena, oltre alla garante dei detenuti Giovanna Serra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Badu ’e Carros: il rischio che il 41 bis isoli il carcere dal territorio

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