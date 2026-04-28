B FEMMINILE Bsl blitz a Vigarano Cade la Peperoncino

Nel campionato di serie B femminile, la squadra di San Lazzaro ha vinto in trasferta contro Vigarano con il punteggio di 52-60. La formazione di Vigarano, chiamata Peperoncino, ha invece concluso la partita con una sconfitta, mantenendo comunque un vantaggio di due punti sulla zona playout. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e senza particolari incidenti.

La Bsl San Lazzaro si impone 52-60 in casa di Vigarano, chiude invece con una sconfitta il Peperoncino che, per altro, mantiene 2 punti di vantaggio sulla zona playout. La Bsl di Mattia Gori batte a domicilio Vigarano grazie alla buona prestazione collettiva. Doppia cifra per Colli 18, Mosconi 12 e Albieri 10, bene anche Villa 8 e Trombetti 6. Ultima sfida di campionato il 2 maggio alle Rodriguez con Valdarda. Il Peperoncino ha invece chiuso il campionato con il ko esterno 67-49 con Valtarese, visto che nell’ultima giornata osserverà un turno di riposo. Le Peppers di Gioele Naldi mantengono il +2 e il vantaggio degli scontri diretti a favore su Cesena, che è vero che deve ancora giocare 2 sfide, ma dovrebbe vincerle entrambe per sorpassare le giallorosse e mandarle ai playout.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - B FEMMINILE. Bsl, blitz a Vigarano. Cade la Peperoncino Notizie correlate B FEMMINILE. Bsl e Peperoncino, un weekend amaroBsl San Lazzaro ko con la capolista, Peperoncino che fa suo il recupero con Cesena, ma che cede con Puianello. Leggi anche: BASKET B FEMMINILE. Bsl e Peperoncino, weekend di pausa Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Royal Basket Vigarano - BSL San Lazzaro 52-60. BASKET B FEMMINILE. Bsl e Peperoncino, weekend di pausaUltimo mese di campionato per le due formazioni di serie B bolognese. Dopo il weekend di sosta in occasione delle festività pasquali, dalla prossima settimana inizia la lunga corsa salvezza di Bsl San ... ilrestodelcarlino.it B FEMMINILE. Bsl e Peperoncino, un weekend amaroBsl San Lazzaro ko con la capolista, Peperoncino che fa suo il recupero con Cesena, ma che cede con ... msn.com