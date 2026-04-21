B FEMMINILE Bsl e Peperoncino un weekend amaro

Nel campionato femminile, la squadra Bsl San Lazzaro ha perso contro la capolista, mentre Peperoncino ha vinto il recupero contro Cesena, ma ha poi subito una sconfitta da Puianello. La giornata ha visto dunque risultati contrastanti tra le formazioni coinvolte. Nessun’altra informazione sui punteggi o sui dettagli delle partite è stata resa nota.

Bsl San Lazzaro ko con la capolista, Peperoncino che fa suo il recupero con Cesena, ma che cede con Puianello. Weekend alti e bassi per le formazioni bolognesi che partecipano alla serie B femminile. Sconfitta interna della Bsl che alle Rodriguez cede 35-49 al Cavezzo. Non bastano i 9 punti di Trombetti, uniti ai 6 di Mosconi e ai 5 di Alfieri, Colli e Villa per fermare il passo della prima della classe. Ko casalingo anche per le Peppers: ko in casa 66-73 con Puianello, ma per le ragazze mercoledì era arrivata la fondamentale vittoria 58-39 con Cesena nel recupero che vale una bella fetta di salvezza diretta. Le altre gare: Magik Rosa Parma-Vigarano 76-66; Noceto-Valdarda 60-76; Rimini-Valtarese 49-40; Basketball Sisters-Ravenna 43-42; Cesena-Vis Rosa 67-59.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - B FEMMINILE. Bsl e Peperoncino, un weekend amaro Notizie correlate Leggi anche: BASKET B FEMMINILE. Bsl e Peperoncino, weekend di pausa Basket b femminile. La notte del derby. Alle 21 la Bsl ospita il PeperoncinoNemmeno il tempo di lasciarsi il weekend esaltante per Bsl San Lazzaro e sfortunato per il Peperoncino che è già tempo di tornare in campo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ren Auto Rimini Happy Basket-B.S.L. San Lazzaro 63-52 (18-11, 31-27, 45-40); BSL San Lazzaro - Basket Cavezzo 35-49; Basket serie B femminile, battuta San Lazzaro. Happy, prova di forza; Tabellino partita Mattagnanese BSL vs Balca Poggese. B FEMMINILE. Bsl e Peperoncino, un weekend amaroBsl San Lazzaro ko con la capolista, Peperoncino che fa suo il recupero con Cesena, ma che cede con Puianello. Weekend alti e bassi per le formazioni bolognesi che partecipano alla serie B femminile. sport.quotidiano.net SERIE B FEMMINILE. Bsl e Peperoncino in cerca di confermeReduci dalle rispettive vittorie in campionato, Bsl San Lazzaro e Peperoncino tornano in campo quest’oggi nella 3^giornata di serie B... Reduci dalle rispettive vittorie in campionato, Bsl San Lazzaro ... ilrestodelcarlino.it | Amichevole casalinga contro i ragazzi della BSL San Lazzaro annata 2017 - facebook.com facebook