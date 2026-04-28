Avvistamenti di squali in aumento De Maddalena | Percezione sbagliata colpa dei social sono in declino

Negli ultimi tempi si parla di un incremento degli avvistamenti di squali lungo le coste italiane, ma le autorità precisano che si tratta principalmente di una percezione distorta. Un esperto ha spiegato che i social media contribuiscono a creare un’immagine più allarmante di quella reale, sottolineando che i veri avvistamenti sono in calo rispetto al passato. La questione rimane al centro di dibattiti tra cittadini e addetti ai lavori.

Gli avvistamenti di squali in Italia sembrano aumentare, ma è soprattutto una questione di percezione. Secondo l'esperto Alessandro De Maddalena, ci sono sempre stati nei nostri mari. Semplicemente, oggi li vediamo (e li condividiamo) di più, ma restano in declino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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