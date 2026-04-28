A Garlasco, il caso di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, è stato nuovamente al centro dell’attenzione. Un maresciallo ha dichiarato di aver visto una persona con un’arma in mano nei pressi della scena del delitto. La ricostruzione è stata fatta nel corso di un’udienza, portando alla luce dettagli finora non divulgati. La vicenda giudiziaria prosegue con nuovi approfondimenti e testimonianze.

A Garlasco, mentre il delitto di Chiara Poggi (13 agosto 2007) è tornato al centro dell’attenzione mediatica, riemerge anche un’altra vicenda rimasta sullo sfondo negli anni: la morte di Giovanni Ferri, avvenuta nel 2010 e archiviata come suicidio, ma ancora oggetto di domande da parte dei familiari. Il tema è stato ripreso anche in trasmissione, con ricostruzioni e testimonianze legate a circostanze, rilievi e dichiarazioni riportate negli atti. Garlasco, il caso della morte di Giovanni Ferri. Giovanni Ferri, pensionato di 88 anni, venne trovato morto nel 2010. Il 22 novembre, secondo quanto ricostruito, uscì di casa per la consueta passeggiata, si fermò in un bar per un caffè e poi non fece più ritorno.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Aveva l’arma in mano”. Garlasco, Chiara Poggi e quella morte sospetta: il maresciallo svela cosa ha visto davvero

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Esposto in Procura su presunti depistaggi nell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi; Caso Garlasco, colonnello Cassese: Gli errori sono stati fatti; Le nuove ‘prove’ di Garlasco: la suola di scarpa, le armi, il Dna sul pedale, l’ora del delitto spostata in avanti.

«Giovanni Ferri potrebbe aver visto qualcosa a Garlasco»: i dubbi mai chiariti e i suicidi sospetti attorno alla morte di Chiara PoggiNon è solo un caso isolato. A Garlasco, mentre il delitto di Chiara Poggi , morta il 13 agosto 2007, è al centro della cronaca, riemergono anche altre morti archiviate ... ilgazzettino.it

Garlasco, nuova lettura della traccia di sangue di Chiara Poggi rafforza l’ipotesi dell’assassino familiareDelitto di Garlasco, nuove tracce riaprono il dibattito su dinamica e colpevoli Chi: il caso riguarda l’omicidio di Chiara Poggi e la condanna di Albe ... assodigitale.it

Se i contenuti dell’esposto sono quelli emersi, è la conferma che molte persone hanno tanta paura. Ma ci pensa Chiara Poggi, dall’alto, a far andare le cose come devono andare. #Garlasco x.com

La procura di Pavia si muove per la revisione del processo che ha portato a condannare come responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi l'allora fidanzato, Alberto Stasi, ritenendo vada corretto un presunto errore giudiziario e riabilitata una persona che sta fin - facebook.com facebook