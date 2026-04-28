Secondo alcune indiscrezioni, Marvel avrebbe scelto due nuovi personaggi per guidare i Vendicatori nel film Avengers: Secret Wars, previsto nelle sale per dicembre 2027. Dopo il passaggio di testimone da Steve Rogers, le fonti indicano i nomi di questi leader come parte della strategia di Marvel per il futuro del franchise. Il film rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nell’ambito dei cinecomic.

Nuove indiscrezioni avrebbero svelato quali personaggi dell'MCU guideranno il team dei Vendicatori nel secondo cinecomic, in arrivo al cinema a dicembre 2027. Le anticipazioni che continuano a fioccare su Avengers: Doomsday hanno ormai rivelato il ruolo centrale di Steve Rogers, il cui ritorno a sorpresa rappresenta uno dei colpi di scena più intriganti dell'MCU dopo quello di Robert Downey Jr. nei panni del villain Dottor Destino. Se Captain America sarà al centro del primo dei due cinecomic eventi diretti dai fratelli Russo, a quanto pare la musica cambierà nel caso di Avengers: Secret Wars dove a guidare la riscossa dei Vendicatori saranno altri due eroi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Secret Wars, dopo Steve Rogers Marvel punterà tutto su due nuovi leader

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