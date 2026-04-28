Nel 2026, le auto elettriche hanno superato le vetture a diesel in termini di vendite. Negli ultimi anni, le auto elettriche hanno progressivamente aumentato la propria quota di mercato, sostituendo le vetture a motore termico. I dati ufficiali indicano che ormai le vendite di veicoli elettrici sono superiori rispetto a quelle con motore diesel. Questa tendenza si è consolidata nel corso dell’anno, segnando un cambiamento nel settore automobilistico.

Le auto elettriche hanno superato quelle diesel nelle vendite. Le EV hanno pian piano rosicchiato quote di mercato ai vecchi motori termici fino a superarli nelle vendite. Dunque non un fenomeno attuale dovuto esclusivamente all’aumento del costo del carburante ma una tendenza che si sta confermando. Per anni si è parlato di transizione elettrica come di un futuro lontano. Un fenomeno da osservare, una scommessa da valutare. Nel 2026 quella fase è finita: una nuova auto su quattro venduta in Europa è elettrica. Il diesel, che ha dominato il mercato europeo per vent’anni, è in caduta libera. Non è un’opinione. È già successo. E i numeri hanno conseguenze dirette per chiunque stia pensando di comprare un’auto nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Auto elettriche vs diesel: i dati 2026 segnano il sorpasso

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