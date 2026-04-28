Autismo invisibile il convegno ad Avellino
Ad Avellino si è tenuto un convegno dedicato all’autismo invisibile, un tema che riguarda aspetti spesso poco visibili ma presenti nella vita quotidiana di molte persone. Durante l’incontro sono state discusse le sfide di chi vive con questa condizione, come i silenzi nelle scuole, gli sguardi sfuggenti, le parole che non arrivano e l’isolamento che può aumentare senza fare rumore.
Ci sono cose che non si vedono.Ma si sentono ogni giorno.Si sentono nei silenzi a scuola, negli sguardi che non si incrociano, nelle parole che non arrivano, nell’isolamento che cresce, spesso senza fare rumore.Ed è proprio da qui che vogliamo partire.L’evento di AvellinoIl 6 maggio 2026, ad.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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