Aurora Di Gennaro punta lontano tra sogni e ambizioni

A 22 anni, una giovane donna si dedica con impegno al suo percorso tra moda e spettacolo, combinando lavoro e passioni. Con determinazione, affronta ogni giorno nuove sfide, cercando di realizzare i propri obiettivi e di crescere professionalmente. La sua attenzione è rivolta a costruire un futuro che rifletta le sue aspirazioni, mantenendo sempre vivo l’interesse per le opportunità che si presentano.

. A 22 anni, tra lavoro e passioni, una giovane donna costruisce il suo futuro con determinazione e curiosità nel mondo della moda e dello spettacolo. Aurora Di Gennaro, 22 anni, vive a Terno d’Isola, in Lombardia. Alta 166 cm, occhi e capelli castani, è una ragazza solare e determinata, attenta al proprio percorso di crescita personale e desiderosa di mettersi in gioco. Aurora, di cosa ti occupi nella vita?. «Lavoro come operaia in un’azienda». Hai delle ambizioni nel mondo dello spettacolo?. «Sì, mi incuriosisce molto. Non ho ancora esperienze, ma vorrei capire se può essere una strada adatta a me, anche per crescere a livello personale oltre che estetico».🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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