Sogni incertezze ambizioni | come si trasformano col passare del tempo? La scrittrice inventa un dialogo tra la se stessa 30enne e quella 50enne Per scoprire cambiamenti e punti fermi

Una scrittrice ha immaginato un dialogo tra la donna di trent'anni e quella di cinquant'anni, per esplorare come cambiano sogni e ambizioni nel tempo. Durante la scena, si descrive un momento di sorpresa di fronte a un capello bianco, notato allo specchio al mattino, che viene paragonato a un segno inaspettato e improvviso. La narrazione si concentra sui dettagli di questa scoperta personale e sul cambiamento apparente nel tempo.

Trenta Un capello bianco, da non crederci! Mi guardo allo specchio stamattina, pensavo fosse un riflesso della luce, mi avvicino ed era là: minaccioso e solitario, come il primo bubbone della peste.Cinquanta Uno solo? Hai trent'anni, è una fortuna, e comunque benvenuta nel club. Mettici un po' di ombretto scuro. Trenta Ombretto? Ma non va sulle palpebre?Cinquanta Una volta, quando avevi ancora il tempo di truccarti al mattino.