ATLETICA | Johanelis Herrera Abreu Doualla Dosso Sprint Record & Storie di Resilienza

Johanelis Herrera Abreu è una velocista che si distingue nelle competizioni di 100 metri. Nata a Doualla, ha ottenuto risultati significativi nel settore dell’atletica leggera. La sua carriera include numerose partecipazioni a eventi nazionali e internazionali, con record personali che hanno attirato l’attenzione nel panorama sportivo. La sua presenza si fa notare anche per storie di impegno e dedizione alla disciplina.

Italia da record ai Mondiali Indoor! Parla il DT Antonio La Torre Sprint Zone Focus esclusivo su Johanelis Herrera Abreu – velocista azzurra di spicco, protagonista nei 100 m e nelle staffette 4×100 con piazzamenti mondiali e record italiano!???????? Un’intervista che va oltre la performance, per scoprire la persona dietro la campionessa!?? Iscriviti, lascia LIKE?? e commenta!?? Condividi con gli appassionati di atletica! #JohanelisHerreraAbreu #Atletica #Sprint #4×100 #IntervistaEsclusiva #AliceLiverani #OA Sport #FIDAL #Motivazione #AtleticaLeggera?????? Ambesi: “Nessuno parla più della sospensione di Sinner, salvo qualche minorato. Insegue un record di Djokovic e Nadal” Nella puntata oderna di TennisMania relativa all’ATP Masters 1000 di Miami, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport,. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATLETICA | Johanelis Herrera Abreu. Doualla, Dosso. Sprint, Record & Storie di Resilienza Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: BATTOCLETTI REGALE! Sprint folgorante e oro nei 3000 metri! Attesa per Dosso e Doualla! Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: attesa per Battocletti, Dosso e Doualla! Record mondiale di Ehammer nell’eptathlon ATLETICA | Johanelis Herrera Abreu. Doualla, Dosso. Sprint, Record & Storie di Resilienza Tutto quello che riguarda Johanelis Herrera Abreu TRICOLORI JUNIORES/PROMESSE: CAMATTARI DA URLO, HERRERA ABREU CONCEDE IL BISLa terza giornata dei campionati italiani juniores e promesse, a Bressanone, ha regalato al Veneto l’exploit dello junior Fabio Camattari (Biotekna Marcon; foto), miglioratosi di quasi mezzo metro nel ... fidal.it MONDIALI, HERRERA E HOOPER SETTIME CON LA 4X100, GALVAN IN FINALE CON LA 4X400Il settimo posto delle ragazze della staffetta veloce, con le veronesi Johanelis Herrera Abreu e Gloria Hooper in un quartetto completato da Anna Bongiorni e Irene Siragusa, consegna all'Italia il ... fidal.it