Asus Prime Z790-p Intel Z790 Lga | Qualità e prezzo

Un articolo pubblicato online analizza le caratteristiche di una scheda madre compatibile con processori Intel di ultima generazione. La scheda, destinata a utenti che cercano un buon equilibrio tra qualità e prezzo, utilizza il chipset Z790 e si collega tramite socket LGA. Nel testo viene anche menzionato, a scopo di trasparenza, che alcuni link presenti sono di affiliazione e potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per i lettori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Compatibilità Intel Core 1314th Gen e gestione termica sotto carico. L’adozione del chipset Intel Z790 su questa scheda madre ASUS PRIME Z790-P garantisce la piena compatibilità con l’architettura LGA 1700, permettendo l’installazione dei processori Intel Core di 13ª e 14ª generazione. La scelta di un chipset della serie Z è fondamentale per gli utenti che intendono utilizzare processori ad alte prestazioni, come i modelli Intel Core i7 e i9, che richiedono una gestione precisa delle linee di alimentazione e dei segnali di comunicazione durante le sessioni di lavoro intensivo o il gaming.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asus Prime Z790-p Intel Z790 Lga: Qualità e prezzo Computer Built Up Intel i5 Gen.14th #asus #adata #msi #design @Intel @GoldminesTelefilms Notizie correlate CPU Bartlett Lake su Z790: l’AI sblocca l’impossibile BIOSUn esperimento di modding ha permesso l’avvio di una CPU Bartlett Lake su una scheda madre Z790, superando i blocchi del firmware grazie al supporto... Leggi anche: Asus Vg328qa1a Tuf Gaming Monitor LED: Qualità e prezzo Tutti gli aggiornamenti Guida alle schede madri ASUS Z790: quale scegliere per le CPU Raptor Lake?A circa due mesi dal lancio della piattaforma desktop Intel Raptor Lake-S con i processori Core 13a gen serie K, torniamo sull'argomento per parlare di schede madri basate su chipset Z790 e in ... hdblog.it Asus presenta le schede madri serie Z790 per i nuovi processori IntelAsus annuncia le nuove schede madri serie Z790, progettati per la 13esima generazione di processori Intel Core. Le serie ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming e Prime permettono a tutti i giocatori e non ... techprincess.it