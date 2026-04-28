Asl TO4 intercettazioni bocciate | svanisce la spy story del primario

Il tribunale ha deciso di non ammettere come prova le intercettazioni telefoniche nel procedimento legato alla presunta truffa dell'Asl TO4 a Settimo. La decisione riguarda le conversazioni che erano state raccolte nel corso delle indagini, ritenendole inidonee per il processo. La vicenda si concentra sulle accuse di illeciti amministrativi e finanziari, con le intercettazioni che ora non potranno essere utilizzate in aula.

? Cosa sapere Il tribunale dispone l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel caso truffa Asl TO4 a Settimo.. La difesa del primario Tubino ottiene un vantaggio tattico nel procedimento per anomalie turni.. Il tribunale ha disposto l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nella spy story che coinvolge l’Asl TO4, privando la Procura di un tassello fondamentale per ricostruire le dinamiche interne all’ospedale del Civico di Settimo. Questa decisione giudiziaria impatta direttamente sull'impianto accusatorio riguardante gli accessi informatici ai dati delle timbrature, un filone d'indagine che era stato separato dal procedimento principale coordinato dai magistrati Valentina Bossi e Alessandro Gallo a Ivrea.🔗 Leggi su Ameve.eu

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