Ascolti TV 28 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di sabato 28 marzo 2026 sono stati diffusi questa mattina. Gli ascolti televisivi registrano le preferenze del pubblico durante le programmazioni trasmesse nelle ore serali, fornendo un quadro preciso delle performance delle diverse emittenti. Questi numeri rappresentano il risultato delle scelte degli spettatori nel corso della serata, senza ulteriori analisi o commenti.

Ascolti TV 28 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 28 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 28 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 28 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 28 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Sabato 28 Marzo: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Canzonissima. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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